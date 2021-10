Prima CdS – Inzaghi e Pioli, che ansia: sono alla resa dei conti in Champions

"I nerazzurri contro la rivelazione Sheriff: siamo arrabbiati", si legge in taglio basso sulla copertina del quotidiano romano

"Arbitri e Var una disfatta". Questo il titolone che occupa gran parte della prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, martedì 19 ottobre 2021. Dove, in taglio basso, c'è spazio per un focus sugli impegni europei delle milanesi: "Inzaghi e Pioli, che ansia: sono alla resa dei conti - si legge -. Riprende la Champions: Inter e Milan sono costretti a vincere per rimanere in corsa. I nerazzurri contro la rivelazione Sheriff: siamo arrabbiati".