I nerazzurri vogliono accorciare. E per farlo "Inzaghi cambia l'Inter, a Venezia c'è Correa". Così il Corriere dello Sport in edicola sabato 27 novembre, che aggiunge: "L'argentino con Dzeko. Turno di riposo per Barella. In campo Gagliardini, Dimarco e Dumfries".