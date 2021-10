Prima CdS – Inzaghi, amore amaro

La prima pagina del quotidiano con sede a Roma

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domenica 17 ottobre si concentra inevitabilmente sulla gara dell'Olimpico: " Inzaghi, amore amaro: ribaltone Lazio, per l'Inter una sconfitta che brucia. Con rissa finale. L'ira dei nerazzurri per il gol di Anderson con Dimarco a terra, espulso Luiz Felipe al termine della gara".