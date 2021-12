Prima CdS – Inter, via libera. Inzaghi punta al sorpasso

La prima pagina del quotidiano con sede a Roma

Il rallentamento del Milan concede la corsia di sorpasso all'Inter. E il Corriere dello Sport si concentra proprio su questo nell'apertura di domenica 12 dicembre: "Inter, via libera. Sabato ricco di sorprese in vetta, anche il Napoli può approfittarne". Il commento sul pareggio dei cugini a Udine, che interessa eccome ai nerazzurri (in caso di successo sul Cagliari sarà +1): "Ibra salva il Milan (1-1), Inzaghi oggi punta al sorpasso".