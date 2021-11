Prima CdS – Inter, si ricomincia: Inzaghi a -4 dalla vetta

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani

Il Corriere dello Sport apre così la prima pagina in edicola domani: “Inter, si ricomincia. Nerazzurri ok al Meazza (3-2): dopo il Milan anche il Napoli perde l’imbattibilità. Inzaghi a -4 dalla vetta: ‘Successo chiave, ora la Champions’”. E ancora: “Spalletti avanti con Zielinski, la replica di Calha, Perisic e Lautaro. Mertens a segno, poi fallisce il 3-3. Fratture multiple al volto per Osimhen: notte in ospedale, sarà operato”.