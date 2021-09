Prima CdS – Inter, Gasp test

La prima pagina del quotidiano nazionale di Roma

"Inter, Gasp test". Titola così l'edizione di sabato 25 settembre del Corriere dello Sport che parla di Inter-Atalanta come primo esame scudetto per gli uomini di Inzaghi. La fotonotizia è, invece, per il Napoli capolista: "Più forte del terzo Sarri?". In taglio basso il derby di Roma: domani il primo confronto tra Sarri e Mourinho: "Ecco il derby degli indifferenti, Sarri non porta la Lazio in ritiro, José rivela di non aver mai studiato i biancocelesti e prepara El Shaarawy".