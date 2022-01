Prima CdS – Inter, frenata show. L’Atalanta ferma i campioni

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani

Il Corriere dello Sport apre così la propria edizione in edicola domani: “Inter, frenata show. L’Atalanta ferma i campioni (0-0) reduci da otto vittorie consecutive. Pari senza gol con i portieri protagonisti. Gasperini: grande gara”. E ancora: “E oggi il Milan in campo contro lo Spezia per il sorpasso in vetta”. Spazio anche alla Roma, trascinata dal neo-acquisto Oliveira.