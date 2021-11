Prima CdS – Inter, epic Simone

La prima pagina del quotidiano con sede centrale a Roma

Il Corriere dello Sport in edicola giovedì 4 novembre apre con un titolo ad effetto che gioca volutamente sul soprannome di Brozovic: "Inter, epic Simone. Inzaghi meglio di Conte in Champions: "Destino nelle nostre mani", scrive il quotidiano con sede a Roma, che aggiunge: "Travolto lo Sheriff (3-1), nerazzurri vicini agli ottavi dopo dieci anni. La svolta nella ripresa: in gol Brozovic, Skriniar e Sanchez".