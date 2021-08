Prima CdS – Inter-Dzeko, accordo per un biennale

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani

“Inter, Dzeko con Zapata”. Si apre così il Corriere dello Sport in edicola domani. “Lukaku al Chelsea per 115 milioni: saranno due i sostituti. Il bosniaco pronto: via libera della Roma. Sì di Zhang al rilancio di Abramovic. E Romelu ha chiesto di non giocare oggi a Parma. A Edin offerto un biennale da 5,5 milioni”.