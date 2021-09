Prima CdS – Inter, atto di forza

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani

“Inter, atto di forza”. Si apre così il Corriere dello Sport in edicola domani. “I campioni cancellano il ko con il Real e passano la notte in testa. Inzaghi travolge il Bologna (6-1) e manda un messaggio alle rivali. Martedì la sfida alla Fiorentina che vince in casa del Genoa: 1-2. Dzeko, entrato per l’infortunio di Correa, segna una doppietta. In gol anche Lautaro, Skriniar, Barella e Vecino”.