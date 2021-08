Prima CdS – Insigne: “Posso andar via”. Inter pronta. Dumfries erede di Hakimi

La prima pagina dell'edizione di sabato 13 agosto del quotidiano

Tiene banco in casa Napoli il caso Lorenzo Insigne, con un rinnovo sempre più in alto mare e la possibilità concreta che il capitano partenopeo possa emigrare verso altri lidi. Il titolo principale del Corriere dello Sport di venerdì 13 agosto è dedicato proprio alla situazione del numero 24: "Posso andare via. Insigne apre all'addio, il Napoli studia le alternative. Inter pronta". E sempre in tema Inter, spazio a centro pagina per Denzel Dumfries: "Colpo Dumfries, l'erede di Hakimi. L'olandese per Inzaghi: 15 milioni".