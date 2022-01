Prima CdS – Fenomeno Inzaghi: è pronto al rinnovo, ma all’estero lo cercano

La prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport

Fenomeno Inzaghi: Supercoppa e ottavi Champions, ora lo vogliono tutti. Inter, il tecnico in testa al campionato è pronto al rinnovo. Ma all'estero lo cercano. Solo a giugno l'appuntamento per firmare fino al 2025: Atletico e United lo studiano per il futuro. Marotta punta su Bremer e Frattesi.