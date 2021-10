La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani

Il Corriere dello Sport apre così l’edizione in edicola domani: “Dzeko-Lautaro, ribaltone Inter (2-1). Furia Sassuolo contro Pairetto”. In taglio alto spazio alla Juventus: “Formula Allegri”. Pellegrini rinnova fino al 2026 con la Roma, mentre per Spalletti "ora il test è di Italiano".