Prima CdS – “CR7 resta alla Juve”. Nedved forza la mano a CR7

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani si concentra sulle rivali dell’Inter, in primis la Juventus: “CR7 resta alla Juve. Nedved forza la mano a Ronaldo: “È stato convocato e rimane qui”. Oggi il portoghese a Torino, il vicepresidente contro le mosse del PSG”. In basso spazio al Milan: “Goleada dedicata a Gazidis”.