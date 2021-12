Prima CdS – Correa: “Roma, ti batto ancora”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani

Il Corriere dello Sport in edicola domani apre con un’intervista a Joaquin Correa: “Roma, ti batto ancora. Mou agguerrito, ma ricordo un mio derby fantastico con la Lazio… All’Inter voglio la seconda stella”, le parole del Tucu. Spazio anche agli infortuni: “Avete rotto il calcio. Da Kjaer a Koulibaly, da Arnautovic a Elsha: infortuni a raffica, squadre in difficoltà. Ancelotti e Sarri lo avevano denunciato. Si gioca troppo. In 237 hanno saltato almeno una gara tra A e coppe”.