Prima CdS – Correa o Belotti: Inzaghi sceglie

Le strategie di mercato dei nerazzurri trovano spazio sulla copertina del quotidiano romano

Le strategie di mercato dell'Inter trovano spazio in taglio alto sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, martedì 24 agosto 2021. "Correa o Belotti: Inzaghi sceglie. L'Inter è in trattativa con Lotito e Cairo per l'attaccante. Il tecnico indeciso: una torre o una seconda punta", il titolo che si legge sulla copertina del quotidiano romano.