Prima CdS – Correa da favola accende l’Inter

"Correa da favola accende l'Inter". Si apre così il Corriere dello Sport in edicola domani: "L'ex laziale debutta con una doppietta: Inzaghi vince in rimonta a Verona (3-1). Nerazzurro subito sotto per un errore di Handanovic. Lautaro firma l'1-1. Poi show del Tucu: entra nel finale e segna due gol in 11'. Il tecnico "Noi infiniti"".