Prima CdS – Caos calcio. Dimezzati dalle Asl

Apertura inevitabilmente connessa alla situazione che ha tenuto banco per tutta la giornata di ieri. Tra indiscrezioni avanzate qua e là, smentite, ipotesi ventilate e decisioni che di certo hanno ancora poco. Anche il Corriere dello Sport, in edicola la mattina del 6 gennaio, fa il punto sulla Serie A: "Dimezzati dalle Asl", si legge nel titolone. Specifidando nel sommario soprastante: "Caos calcio: saltano Bologna-Inter e le gare di Salerno, Firenze e Bergamo. Juve-Napoli a rischio: tre azzurri messi in quarantena a Torino." Poi la riunione che s'è tenuta in serata: "Consiglio straordinario di Lega: no al rinvio, pronti i ricorsi al Tar".