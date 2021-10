Prima CdS – Barella firma e raddoppia, tocca a Morata sfidare Dzeko

La prima pagina del quotidiano con sede a Roma

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 23 ottobre si concentra, oltre che sul momento della Roma dopo la deblacle in terra norvegese, inevitabilmente sul Derby d'Italia: "Barella firma e raddoppia. Tocca a Morata sfidare Dzeko. Domani Inter-Juve: in palio ci sono punti da Scudetto".