Prima CdS – Barella: “A Madrid ho sbagliato. Inter da primato”

La prima pagina del quotidiano con sede a Roma

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 11 dicembre mette in evidenza in taglio basso laterale a destra la sfida da ex di Nicolò Barella, che prima d'affrontare il Cagliari torna sull'episodio del Bernabeu spiegando l'azione che l'ha portato ad agire d'istinto lasciando l'Inter in dieci: "A Madrid ho sbagliato. Inter da primato".