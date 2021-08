Prima CdS – All’ultimo colpo. Agenti paperoni: 3,5 miliardi in 10 anni

La copertina del quotidiano romano del 31 agosto 2021

"All'ultimo colpo". Apre con questo titolo la prima pagina del Corriere dello Sport del 31 agosto 2021, ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato. In cui non sono previsti movimenti in entrata dell'Inter che, infatti, è l'unica big che il quotidiano romano non inserisce nella sua copertina. Dove trova spazio anche un dato emerso dal rapporto Fifa sul calciomercato dal 2010 al 2020: "Allarme commissioni: agenti paperoni, in 10 anni, 3,5 miliardi. La spesa dei top club definita 'drammatica'. In Italia i manager hanno guadagnato 760 milioni".