Prima CdS – A un passo dal cielo

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani è dedicata all’Italia, in campo contro la Svizzera: “A un passo dal cielo. A Basilea (20:45) per Qatar 2022 e la serie record che spedirebbe l’Italia di Mancini nella leggenda. Il ct: ‘Dobbiamo vincere e abbiamo le qualità per farlo. Ci sarà da correre’. Tornano Chiellini e Di Lorenzo tra i titolari, Verratti favorito su Locatelli. Svizzera senza Xhaka e Shaqiri”.