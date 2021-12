Prima CdS – A Madrid per il prestigio, Lautaro dal 1′. Zenga: “Scudetto per 4”

La prima pagina del quotidiano romano

Il Corriere dello Sport in prima pagina dà ampio spazio alla serata di Champions delle milanesi: "L'Europa siamo noi - si legge -. In testa al campionato, Milan e Inter preparano l'assalto alla Champions. Inzaghi al Bernabeu per il prestigio: vuole soffiare il primato ad Ancelotti. Lautaro guiderà l'attacco anti-Real".