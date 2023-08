Ad un passo dai cinquant'anni, Pippo Inzaghi si racconta alle pagine di Sportweek, l'inserto settimanale della Gazzetta. Lunga chiacchierata a metà tra carriera e vita privata, l'ex bomber del Milan spiega così 'la magia' che lo lega al fratello Simone, allenatore dell'Inter: "È davvero incredibile il rapporto che abbiamo. Mai un attrito, mai una litigata, sempre inseparabili. Siamo stati l’uno la forza dell’altro.

La prima telefonata al mattino, il primo consiglio nei momenti delicati, il primo sfogo quando serve. Simone è una persona meravigliosa". Poi ricorda: "Di solito si abbassava l’età per far giocare i più bravi nelle categorie inferiori, con me e Simone il San Nicolò faceva il contrario. Ci schierava contro i ragazzi più grandi per vincere".