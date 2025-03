Rafaela Pimenta dice la sua sul Mondiale per club in un'intervista pubblicata oggi su Tuttosport. "Io credo che dal punto di vista della Fifa sia un’idea geniale, davvero brillante - afferma -. Perché gli appassionati di calcio hanno sempre fame di calcio e il Mondiale va a posizionarsi in un momento solitamente vuoto e gli appassionati di calcio cercano anche sempre qualcosa di nuovo, come questa nuova competizione che, oltretutto, ha la qualità di mettere di fronte squadre che non si incontrano mai, incrocia i continenti, creando sfide che finora si potevano svolgere solo in teoria e adesso diventano realtà".

"Ma, nello stesso tempo, è un’idea deleteria per i giocatori che non sono macchine e vengono messi a serio rischio infortuni in quel contesto. Un giocatore finisce la stagione, ha le nazionali, poi può godersi giusto una manciata di vacanze e poi di nuovi in campo per il Mondiale per club. Per me è troppo e gli infortuni aumenteranno in modo esponenziale: la Fifa deve rendersi conto che non sono macchine, ma essere umani uguali a loro».