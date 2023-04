“Non ho nulla contro gli oriundi. Certamente però il senso di appartenenza deve essere il sale della nostra Nazionale. Se uno non sente la maglia diventa tutto complicato. Proverei sempre a pescare giocatori italiani, sicuramente qualcuno poteva avere qualche possibilità. Poi non entro nel merito perché bisogna essere dentro per fare delle scelte. Se mi si dice che Mancini ha pochi giocatori che possono interpretare il ruolo penso invece che si poteva dare una chance a qualcuno”. Così Gianluca Petrachi, direttore sportivo in attesa di un nuovo ruolo, ha commentato a Tuttomercatoweb la situazione del nuovo centravanti azzurro.