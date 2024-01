"Il bilancio è molto positivo, ma a Bergamo preferiamo volare bassi, perché nel calcio basta una sconfitta per cambiare i giudizi. Serve equilibrio: prima i 40 punti salvezza, poi di corsa fino alla volata di primavera. Sappiamo da dove veniamo...". Lo dice Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta (avversaria dell'Inter in campionato costretta al rinvio causa Supercoppa) nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui sono tanti i temi trattati.

A primavera si giocherà a ritmi mozzafiato.

"La nostra rosa è ampia proprio per questo: siamo impegnati su tre fronti e avremo bisogno di tutti".

Non c’è più il decreto crescita.

"La sua soppressione a campionato in corso non aiuta i club a programmare. È un danno che penalizza tutti, anche lo Stato. A maggio c’era una squadra italiana in ogni finale delle tre coppe europee. Adesso sarà più difficile".

Lei è anche vicepresidente della Lega calcio. Il n.1 della Liga, Javier Tebas, ha detto che la riduzione della serie A da 20 a 18 squadre sarebbe un errore.

"Concordo totalmente. Premesso che noi siamo per la meritocrazia nello sport, altrimenti l’Atalanta non avrebbe giocato tre anni di fila in Champions, siamo contrari alla Superlega e al cambio di format. La riforma dei campionati non si fa riducendo il numero delle partecipanti alla serie A. Se noi lasciassimo libere delle date le occuperebbero gli altri tornei: coppe europee e Nazionali. Più si gioca e più soldi arrivano, funziona così. Per questo dobbiamo difendere il campionato".

Però così non se ne esce.

"Il problema è nel numero eccessivo di club professionistici: 100 sono troppi. Parliamo di contenuti: un numero minimo di giocatori italiani, un ampliamento delle liste…".

Cosa pensa delle polemiche sulla Var? Alcuni allenatori si lamentano, la classe arbitrale chiede più rispetto e meno proteste.

"La Var è un grande passo avanti, ormai irrinunciabile. Il problema è l’uniformità delle decisioni. Io introdurrei due chiamate a partita a disposizione degli allenatori. Sarebbe un modo per coinvolgerli e stemperare le tensioni, migliorando il dialogo".