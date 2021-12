Pecci: “Mercato? Solo Vlahovic sposterebbe equilibri. L’Inter resta la migliore”

Il parere dell'ex calciatore sulla prossima sessione in arrivo

In vista del mercato di gennaio La Gazzetta dello Sport ha chiesto alcuni pareri agli ex calciatori su come potrà andare la sessione invernale. "Purtroppo Diego Maradona non viene più in Italia - dice ad esempio Eraldo Pecci - . Purtroppo il campionato italiano non attira più le grandi stelle internazionali. E così a gennaio bisognerà cercare di sistemare il telaio delle squadre pensate in estate senza poterle stravolgere. D’altronde si era puntato sul ritorno di diversi allenatori di successo più che sui giocatori. Oggi chi può spostare gli equilibri è Vlahovic, ma credo che se anche qualcuno riuscisse a prenderlo non riuscirebbe a ricucire lo strappo con l’Inter. Mi pare che la squadra di Inzaghi abbia creato un piccolo solco difficile da colmare. D’altronde è la squadra migliore, si può sperare che le altre restino in scia per lo spettacolo".