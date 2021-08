Pazzini: “Juve o Inter per lo scudetto. Inzaghi ha esperienza, non avrà problemi”

L'analisi del "Pazzo" in vista della nuova stagione

"L’ Inter ha vinto, normale che parta davanti. Però Allegri l’ho visto molto carico: ha voglia, tanto entusiasmo, torna in una piazza in cui ha fatto bellissime cose e trova una grande squadra. Sono molto curioso di vedere la sua Juve, ma sono sicurissimo che farà bene". E' l'analisi di Giampaolo Pazzini dalle pagine di Tuttosport.

"Sicuramente Inzaghi ha raccolto un’eredità molto importante, però lui ormai è un allenatore d’esperienza, quindi non credo abbia problemi a continuare il lavoro di Conte - dice ancora il 'Pazzo' -. Poi è chiaro, quando devi lottare per vincere cambia un po’ la gestione, ma lui ha le qualità per superare ogni difficoltà. La mia favorita per lo scudetto? Juve o Inter".