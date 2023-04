Claudio Pasqualin interviene oggi su Tuttomercatoweb in un'intervista in cui parla di Inter-Juventus e di quanto avvenuto a Lukaku, disponibile per via della grazia concessa da Gravina. “Un comportamento apprezzabile, un bel segnale. Ma non c’è allineamento automatico da parte degli arbitri e il neo presidente ha detto che ammoniranno sempre per il dito sulle labbra: non è stato un bel segnale - risponde l'agente - Sono entrambe in lotta per obiettivi importanti. La Coppa Italia è importante per entrambe, si presenta come una partita avvincente ed importante per tutti e due i club. Verranno schierate le migliori formazioni possibili.

Addio di Inzaghi a fine anno? L’Inter tutto sommato non sta facendo male. Anzi, tutt’altro. Sta giocando per traguardi importanti”.