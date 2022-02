Parolo: “Inzaghi si fa voler bene e migliora i singoli. Dumfries l’esempio”

L'ex centrocampista ha giocato sia per Inzaghi che per Pioli

Subito dopo Pioli alla Lazio è arrivato proprio Inzaghi. "E l'impressione immediata che avemmo noi giocatori fu quella di trovarci davanti uno che non si sentiva di passaggio - dice Parolo -. Ci teneva a dimostrare di meritare la conferma. Invece perdemmo l'ultima a Firenze e lui sembrò destinato alla Salernitana, in B: poi, saltato l'arrivo di Bielsa, rimase. E da lì ha costruito la sua carriera di allenatore. Inzaghi è bravo a trasmettere ciò che vive e sente. All'inizio era un giocatore-allenatore, ora è un allenatore-giocatore: capisce l'umore dei suoi e si fa voler bene. La capacità di sintonizzarsi sulle frequenze dei calciatori è la sua forza. Gli ho fatto i complimenti per quanto poco ci ha messo a trasferire in nerazzurro le sue idee di gioco. Inzaghi ha dato un gioco propositivo e divertente, migliorando i singoli. Esemplare il caso di Dumfries, cresciuto tantissimo in pochi mesi dal suo arrivo: Inzaghi gli ha insegnato a fare il quinto".