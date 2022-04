Il ritorno di Marcelo Brozovic è stato vitale per l'Inter. Lo pensa anche Marco Parolo. "È il perno. Dà equilibrio nel gioco e nel recupero palla. Barella e Calhanoglu sono perfetti per lui. Il vero problema dell’Inter è che ha dimostrato di non avere alternative di qualità. Oltre quei tre non ci sono uomini capaci di tenere gli stessi livelli, può essere un problema per la volata", afferma l'ex centrocampista della Lazio.