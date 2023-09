Con il derby che si avvicina, sulle pagine di Tuttosport si dà spazio ai tifosi vip. Come Paolo Rossi, storico interista. "Attendo i milanisti. Perché quando vincono, loro ti riempiono di telefonate, di messaggini. Loro ci godono. Spero che non chiamino! E magari stavolta li chiamo io... - dice il comico - Inzaghi? A me è sempre piaciuto tanto. Mi piaceva anche quando allenava la Lazio. L’unico difetto che ha, lo dico da attore, è che deve imparare a impostare la voce. Non è difficile. Basta che respiri, che usi il diaframma e non la gola. Così eviterebbe di restare senza voce alla fine di ogni partita. Se mi dà mezz’ora glielo insegno".

Nel corso dell'intervista una stilettata a Lukaku: "In questa epoca di politicaly correct il mio primo pensiero è stato: “Ma se a San Siro faccio buu? Proprio io, e sottolineo proprio io, passo da razzista?”. Ma non sono sorpreso perché quando uno è fatto in un certo modo. Lautaro? Lui ha sposato in pieno la causa dell’inter. Lui è come Zanetti, tant’è che è ancora lì".