Da bolognese e tifoso del Bologna, Gianluca Pagliuca gongola. "Quest’anno credo sia proprio la volta buona per rivedere il Bologna in Europa", dice a Tuttosport. L'ex portiere vede già Thiago Motta pronto per una big ("Sicuramente si, perché è bravissimo anche se da bolognese spero che Motta rimanga ancora un altro anno qui") e si complimenta con la dirigenza. ("Sartori, con Marotta è il miglior dirigente italiano in circolazione").

Bene il Bologna, ma molto bene anche l'Inter e il suo nuovo portiere Yann Sommer. "Lo svizzero mi ha sorpreso. Pensavo facesse più fatica a imporsi in Italia, invece fa sempre parate determinanti. Sommer ha commesso finora un solo errore con il Sassuolo, ma può capitare. In tante altre gare, invece, è risultato decisivo. La dirigenza dell’Inter è stata bravissima a vendere Onana a 57 milioni, sostituendolo a pochi soldi con uno che rende di più e para meglio. Quello di saper impostare può essere un valore aggiunto, ma il portiere forte è quello che sa parare. Inutile avere piedi da centrocampista, se poi tra i pali fai errori e subisci gol parabili".