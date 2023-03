Gianluca Pagliuca è stato uno dei protagonisti della Coppa Uefa '97-'98 . "Una cavalcata impressionante - dice alla Gazzetta dello Sport - Restammo aggrappati a quel trofeo, passammo col Lione dopo aver perso in casa e poi eliminammo lo Strasburgo dopo aver perso 2-0 fuori casa. E ancora la rimonta con lo Spartak in semifinale. Paradossalmente la partita più semplice fu la finale con la Lazio .

L'immagine di me con la Coppa la porto nel cuore. A questa squadra dico di restare aggrappata al sogno come abbiamo fatto noi. E di stare attenta alla fase difensiva, che sarà decisiva. Inzaghi può passare il turno se l'Inter mette in campo l'intensità di San Siro".