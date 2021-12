Pagelle TS – Inter-Cagliari, volano i 7,5. Inzaghi svetta su tutti

Tra i sardi si salva soltanto Cragno

Voti altissimi per i giocatori nerazzurri in campo durante Inter-Cagliari. Non per i difensori, a cui basta poco per contenere le velleità dei sardi. Per questo il 6 a Handanovic, De Vrij e Bastoni, con "l'eccezione" del 6,5 a Skriniar che "sfiora il 5-0 di testa). L'altro 6 tra i titolari è di Perisic ("Moto perpetuo, anche se a inizio partita Bellanova prova a metterlo in difficoltà"), gli altri giudizi sono tutti da top. Voto 7,5 per Dumfries ("Il giocatore spaesato di qualche settimana fa sembra ormai un lontano parente"), Barella ("assist formidabili per Sanchez e Lautaro"), Calhanoglu ("sempre nel vivo della partita, in più l’angolo dell’1-0 e la splendida gemma del 3-0"), Sanchez ("Si muove molto, a volte sbaglia, ma ci mette qualità"), Martinez ("Sblocca la gara di testa e la chiude con un bel petto-destro morbido"). Ancora meglio Inzaghi: 8. "Per la prima volta è in testa alla classifica da solo e la sensazione è che possa rimanerci per un po'". Sufficienza per Vidal e Dimarco, non giudicabili gli altri.