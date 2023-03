Inter colpita e affondata dallo Spezia. Una gara in cui secondo Tuttosport a meritare la sufficienza sono in pochi: Handanovic, D’Ambrosio, Darmian, Barella sono i pochi salvati dal quotidiano torinese che dà 6 ai sopraccitati ed elegge migliore in campo per distacco Marcelo Brozovic al quale dà 6,5. Tutti sotto il 6 il resto dei nerazzurri, Inzaghi compreso. Peggiore in campo è secondo TS Lautaro: 4,5 per il Toro. "Visti i suoi numeri, Inzaghi dovrebbe rivedere le gerarchie dal dischetto. A corredo, manca altri due gol: serataccia" si legge nel giudizio.