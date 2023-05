Buoni voti per l'Inter, che ieri ha piegato in rimonta la Fiorentina in finale di Coppa Italia portandosi a casa il trofeo, sulle colonne di Tuttosport. 6,5 per Handanovic, così come per Darmian, mentre Acerbi, Bastoni e Dumfries portano a casa una sufficienza. 6,5 per il duo Barella-Brozovic, mentre Calhanoglu porta a casa anche lui un 6. 5,5 per Dimarco e 5 per Dzeko, tra i meno brillanti all'Olimpico. Migliore in campo ovviamente Lautaro, che con due reti sale a quota 101 e regala la coppa ai suoi. Infine 7 pieno per mister Inzaghi, che aggiunge alla sua bacheca e a quella dell'Inter un altro trofeo.