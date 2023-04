Il 5 in pagella di Tuttosport arriva per Onana, Gagliardini, Brozovic, Dimarco, Lautaro e Correa, ma il peggiore in campo è Lukaku: 4,5 per il belga, autore di una prestazione "nemmeno così negativa, anzi, con un assist e tante occasioni create- si legge nel giudizio -. Il problema è che sbaglia un gol clamoroso di testa a pochi centimetri dalla porta di Ochoa, risultando deleterio per il risultato della sua Inter".

Tra il 6 degli altri e il 6,5 di Mkhitaryan e Asllani spicca poi il 7 di Gosens, il migliore tra i nerazzurri.