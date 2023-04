Pagelle di Tuttosport dopo Inter-Monza: diverse insufficienze, soprattutto in attacco per i nerazzurri. Si salvano in pochi.

Onana 6 Incolpevole sul gol, non ha molto altro lavoro.

Darmian 6 Nel primo tempo su ordini di Inzaghi fa quasi l’attaccante aggiunto, si spegne col passare dei minuti. Dzeko (36’ st) 5 Errore finale da horror

De Vrij 6.5 Una chiusura importante per tempo, a inizio ripresa si infortuna alla caviglia. Acerbi (6’ st) 6 Solito match ordinato.

Bastoni 5 È lontano il Bastoni di coppa: si perde Caldirola sullo stacco vincente

Dumfries 5 La precisione quando crossa lascia molto a desiderare.

Barella 5 Ha fatto sicuramente di più di Mkhitaryan, anche molti più errori.

Asllani 6 Prestazione positiva in cui sbaglia solo la punizione messa alta al 45’. Brozovic (26’ st) 6 Dà vivacità

Mkhitaryan 5 Dopo tante prestazioni super incappa in una serata in cui gli manca energia. Calhanoglu (26’ st ) 6 Compitino.

Gosens 5.5 Più ficcante di Dumfries, senza però lasciare il segno.

Lukaku 5.5 Servito sempre spalle alla porta, gioca di sponda ma non sfonda la rete.

Correa 4 Anche questa volta aspetteremo una sua prestazione positiva la prossima volta (parata di Di Gregorio esclusa). Lautaro (26’ st) 4.5 Spreca due chance pazzesche

All. Inzaghi 5 L’Inter continua a giocare come se avesse tutto il tempo di recuperare, intanto la Champions del prossimo anno scappa.