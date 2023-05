Partita da tre punti quella di ieri dell'Inter contro il Sassuolo che, al netto di qualche brivido, ha confermato lo stato di forma della squadra di Simone Inzaghi che ieri ha visto comunque tanti up e pochi down. Dà 6, Tuttosport, ai vari D'Ambrosio, Acerbi, Mkhitaryan e Correa.

Mezzo punto in più rispetto ai sopraccitati per Handanovic, tornato tra i pali, De Vrij, Bellanova, Dimarco e l'allenatore piacentino che "rischia tutto, ma alla fine trova tre punti fondamentali per la Champions". Spiccano l'8 di Big Rom e il 7,5 di Marcelo Brozovic. Gagliardini unico al quale il quotidiano torinese non dà la piena sufficienza: 5.5.