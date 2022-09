ONANA 6.5 Nella notte dell’esordio, il Bayern lo costringe agli straordinari con sei parate solo nei primi 45'. Bravo soprattutto su Muller e Davies. Piace per l’attitudine che mostra, ma ci sono pure difetti da rimarcare: l’unica uscita che fa è alquanto rivedibile e sul tiro-cross deviato da Bastoni, il palo lo salva dalla paperissima.

D’AMBROSIO 5.5 Spara contro Neuer uno dei pochi palloni toccati dal portiere del Bayern. Ha un’occasione buona pure a inizio ripresa, ma calcia alto. Rovina tutto con la goffa autorete sul tiro-cross di Sané.

SKRINIAR 6.5 Mette rattoppi dove e come può salvando un gol sul tiro di Muller al 37' del primo tempo. De Vrij (27' st) ng

BASTONI 5 Il momento negativo continua e lui, avendo perso tranquillità, commette errori inspiegabili, come il disimpegno pasticciato nel primo tempo che per poco non manda in porta il Bayern. Nella ripresa, per poco non segna... ma nella sua porta. Dimarco (27' st) ng

DUMFRIES 5 In occasione del gol di Sané, quanto fa è il compendio di ciò che un difensore non dovrebbe fare in quella situazione di gioco. A corredo, quando avanza, è spesso scentrato. Darmian (27' st) ng

MKHITARYAN 5.5 Gli avversari vanno a un’altra velocità ma con classe prova comunque a stare a galla.

BROZOVIC 5.5 Il “gegenpressing” del Bayern ne soffoca l’inventiva.

CALHANOGLU 5 Vive spesso ai margini del gioco. Gagliardini (36' st) ng

GOSENS 5.5 A un calciatore che nel 2022 ha giocato appena 2 gare da titolare è difficile chiedere di più del compitino, che è quello che fa, peraltro in modo giudizioso.

MARTINEZ 5 Arruffone e decisamente nervoso (pure quando bisticcia con Kimmich dopo il fischio finale) anche perché i palloni latitano.

DZEKO 5 Il Bayern gioca ad altri ritmi rispetto a quelli che trova in Italia e lui, dovendo abbreviare il tempo di giocata, risulta spesso impreciso. A inizio ripresa ha la palla dell’1-1, ma il tiro è citofonato tra i guantoni di Neuer. Correa (26' st) 4.5 Non ne fa una giusta e si divora il possibile 2-1.

ALL. INZAGHI 5 Cambia cinque giocatori rispetto al derby ma non cambia il risultato. Da salvare ci sono solo venti minuti a inizio ripresa, ma nel primo tempo il Bayern prende l’Inter a pallonate.