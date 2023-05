Lautaro mattatore della finale di Roma contro la Fiorentina: 8 nelle pagelle della Gazzetta dello Sport per il Toro argentino autore di una doppietta micidiale dentro una prestazione totale. Per il resto, voti molto contenuti nonostante il successo. Ci sono i 6,5 per Inzaghi, Handanovic, Acerbi, Brozovic e Calhanoglu; sufficienti Dumfries, Barella, Dimarco, Lukaku, De Vrij e Gosens. Bocciati Dzeko e Darmian (5,5); Bastoni peggiore in campo (5): sbaglia posizionamento sul gol di Gonzalez.