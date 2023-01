Primo pari in campionato per l'Inter, ma è un 2-2 che sa di sconfitta considerando il minuto del gol del Monza, le modalità con il quale è arrivato (autorete di Dumfries) e il 3-1 cancellato in precedenza dal palo e poi dall'arbitro. La Gazzetta dello Sport premia Lautaro (7) nelle pagelle, mentre il peggiore è Lukaku (4). Molto buone le prove di Bastoni (7) e Darmian (7); bene anche Calhanoglu (6,5); sufficienti i vari Onana, Skriniar, Acerbi, Barella e Dimarco. Sotto il 6 troviamo Dzeko, Asllani, Gagliardini e Dumfries con il 5,5; Mkhitaryan e Inzaghi col 5.