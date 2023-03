Sono tante le insufficienze che piovono nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport tra gli interisti impegnati ieri nel bruciante ko di La Spezia. La peggiore è quella di Inzaghi, punito con un 4,5 evidenziato dal fatto che "il rendimento fuori casa è un disastro", anche se i gol sbagliati non sono ovviamente colpa sua. Voto 5 per Lautaro, Lukaku, Gosens, Mkhitaryan, Barella e Acerbi, 5,5 per Handanovic, Bastorni, Brozovic, Dzeko e Dumfries. D'Ambrosio, Darmian e Calhanoglu sono gli unici che riescono a strappare un 6.