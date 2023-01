Sono Darmian e Lautaro Martinez i migliori in campo dell'Inter a Monza, secondo il Corriere della Sera. Il quotidiano li premia con un 7 in pagella, mentre a strappare il 6,5 ci sono Onana, Skriniar, Barella e Dimarco. Sufficienza per Bastoni, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dzeko, mentre Acerbi, Asllani, Gagliardini e Inzaghi non vanno oltre il 5,5. Bocciati Dumfries e Lukaku: voto 5.