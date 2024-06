È Donnarumma l'unico promosso dal Corriere della Sera in Italia-Svizzera, ottavo di finale che condanna gli azzurri all'addio anticipato all'Europeo. Nelle pagelle del quotidiano generalista fioccano le insufficienze, comprese quelle per gli interisti: voto 5 per Bastoni, mentre Barella e Darmian (definito "irriconoscibile come tutti gl i interisti") non vanno oltre il 4.