Voti alti ma non troppo per i nerazzurri da parte del Corriere dello Sport dopo il 5-1 nel derby. Ad esempio, appena 6 ad Acerbi, 6,5 a Dimarco e Bastoni e non più di 7 a Dumfries, Frattesi e Calhanoglu. Anche il 6 a Carlos Augusto appare stretto.

S. Inzaghi (all.) 8 La mette sul fisico, e quando il fisico non basta più ne versa in campo altro dalla sua inesauribile damigiana. Interviene con i cambi quando la partita rischia di sfilarsi le briglie. È il primo tecnico interista a vincere cinque derby di fila. Diremmo che basta.

Sommer 6 Viene voglia di correre in suo aiuto nel vederlo davanti a una rete che per la sua stazza è vasta quanto il portale di una chiesa. Però se la cava benissimo da solo, per quanto serve.

Darmian 6,5 Nella media, lascia fare sul gol incassato, però lancia l’azione che manda in ghiaccio il Milan quando cominciava a scaldarsi un po’ troppo.

Acerbi 6 Soffre quando i farfalloni rossoneri prendono a svolazzare. Tuttavia non può essergli attribuito nessun disastro in particolare.

A. Bastoni 6,5 Nella tattica di Inzaghi può essere di supporto al centrocampo come ama fare. Esce trascinando una suola e pregando che non sia nulla di preoccupante.

De Vrij (29’ st) sv

Dumfries 7 Dicevano che era in forma e dicevano bene. Blocca Leao, e non è facile, poi riparte. La delicatezza del tocco non è il suo forte: basta che trascini il pallone nei paraggi della linea di fondo e ci sono altri che ci pensano.

Barella 7 Chi marca uno, chi marca un altro, lui li marca tutti. Insegue il pallone in ogni dove, ma c’è del metodo nella sua follia. Ha pure l’energia di incavolarsi per essere stato sostituito.

Frattesi (19’ st) 7 Lo ritroviamo dove lo avevamo lasciato: in area avversaria. È lì che lo porta il cuore, in Nazionale come nell’Inter. Chiude la manita e in mezz’ora si conquista la lode.

Calhanoglu 7 Loftus-Cheek, speditogli sulle punte dei piedi da Pioli, non gli sposta molto. Regista da tutto campo e da tutti i generi di film, ormai è anche il rigorista fisso della squadra.

Asllani (36’ st) sv

Mkhitaryan 8,5 Vecchio mio, quanto manchi a chi ti ha avuto in squadra. Due gol e un assist, più la voglia perenne di inventare in concretezza. Migliore in campo a braccia alzate, nonostante le acrobazie altrui.

Dimarco 6,5 Calabria, per questioni tattiche, gli concede i varchi necessari. Potrebbe persino sfruttarli meglio, ma finché ha fiato è uno dei motori dell’Inter.

Carlos Augusto (19’ st) 6 Si concede persino il lusso di provare a fare gol.

Thuram 7,5 Su Thiaw usa la mazza ferrata, sul pallone spada e fioretto. Il gol fa cadere Maignan in ginocchio e lo stadio sugli schienali delle sedie. Cambiato solo per oculata gestione.

Arnautovic (19’ st) 6 Avrà altre occasioni, con quei piedi saggi.

L. Martinez 7 Spezza uno dei momenti buoni del Milan avviando l’azione del raddoppio e libera o giù di lì Mkhitaryan in area. Avrebbe voluto tirare il rigore, ma Calhanoglu prende i suoi compiti molto sul serio.