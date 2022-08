Tante voti positivi per l'Inter anche da parte del Corriere dello Sport. Nelle pagelle del quotidiano romano arrivano i 6 per Handanovic, Skriniar, Brozovic e Gosens, mentre il 6,5 è per De Vrij, Bastoni, Dzeko e Correa. Promossi con un 7 Inzaghi, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Dimarco e Lukaku, che "torna a San Siro dopo 454 giorni, disegna di testa un assist meraviglioso per il gol di Lautaro. Poi colpisce di testa la traversa con Dragowski battuto". Il migliore in campo è Lautaro, premiato con un 7,5.