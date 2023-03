La brutta serata dell'Inter in quel di La Spezia è racchiusa anche nei voti delle pagelle del Corriere dello Sport. Solo 5 per Inzaghi, così come Acerbi, Mkhitaryan, Brozovic e Lautaro Martinez. Mezzo punto in più per Dumfries, Dimarco, Bastoni, Barella, Dzeko e Gosens, mentre riescono a raggiungere il 6 solo Handanovic, D'Ambrosio, Darmian e Lukaku, in rete dal dischetto.